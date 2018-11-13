Balıkçı teknesinde korkunç cinayet!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Gökhan Dağlıoğlu (36), boğazı kesilerek öldürüldü

Balıkçı teknesinde korkunç cinayet!
13 Kasım 2018 Salı 09:06

Olay gece saatlerinde Filyos beldesindeki balıkçı barınaklarında demirli bir teknede meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu (36) ile A.R. ve G.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Dağlıoğlu, boğazı kesilerek öldürüldü. 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gökhan Dağlıoğlu’nun cesedi olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Filyos Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, şüphelilerden A.R.'yi olay yeri yakınlarında saklandığı evde, diğeri ise belde çıkışında aracıyla kaçarken yakalandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #cinayet #balıkçı cinayet
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