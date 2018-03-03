Bankta otururken kalp krizinden öldü!

Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü’nde 19 yaşındaki Can Mutlu oturduğu bankta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Bankta otururken kalp krizinden öldü!

Olay, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi giriş kapısı önünde dün saat 21.30’da meydana geldi. Can Mutlu’nun fakülte girişindeki banktaki hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mutlu’nun kalp krizine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi.

Can Mutlu’nun uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesette enjektör, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Üniversiteyle hiçbir ilgisinin olmadığı belirlenen Can Mutlu’nun cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

'SİLAHLI YAĞMA'DAN ARANIYORMUŞ

Polis, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olmadığını belirlediği Can Mutlu'nun 7 Ocak'ta 'kapkaç' olayının şüphelisi olarak yakalanarak hakkında işlem yapıldığını, yine 'yankesicilik' yapmak suretiyle hırsızlıktan kaydı bulunduğunu belirledi. İncelemede, ayrıca, Can Mutlu'nun, 1 Mart'ta Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde meydana gelen 'silahlı yağma' olayının şüphelisi olduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kalp krizi ölüm #antalya
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