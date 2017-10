Barista Nedir? Nasıl Olunur?

ç

sorusunun cevabı kısaca kahve yapan kişi olarak verilebilir. Barista kelimesi İtalyanca’dan gelmektedir. Bu kelimenin barmen anlamına gelir. İtalya’da kadın baristalara bariste; erkek baristi denir. İtalya’da baristalar alkollü ya da alkolsüz iecekler hazırlayan kişilerdir. İtalya haricinde alkollü iecek hazırlayan kişilere pekülkede barmen denildiğin barista kelimesi farklı anlamlara gelir. Dünya genelinde barista kelimesi kahve bazlı iecekler hazırlayan kişileri tanımlamak iin kullanılır.

Baristaları n G ö rev Tanımı Nedir?

Barista ne demek? sorusunun cevabından sonra bu meslekle uğraşan kişilerin iş tanımını inceleyebiliriz. Baristalar kahve kültürüne dair her konuda bilgi sahibi olan kişilerdir. Kahve tohumları, roast yöntemleri, kahve demleme teknikleri, dünya kahveleri ve kahve hazırlamayla ilgili her konuda bilgi sahibi olan baristalar, kahvelerin hazırlanmasının yanı sıra sunulmasında da bilgi sahibidir. Barista ne demek? sorusunun cevabını sadece espresso hazırlayan kişi olarak yapmamak gerekir. Baristalar kahveye dair her konuda bilgi sahibidirler. Kahve makinasının kullanılması, temizlenmesi, hazırlanması gibi konularda da bilgi sahibi olan baristalar çeşitli sertifika programları ile mesleklerinde ilerleme kaydederler.

Barista Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Barista olmak isteyen kişilerin mutlaka eğitim alması gerekir. Barista olmak isteyenler için özel olarak açılan kurslar ve sertifika programları vardır. Bu programlara katılan kişiler kursun gerekliliklerini yerine getirdikleri takdirde barista unvanına sahip olabilirler. Barista olmak için kursa kayıt yaptırdıktan sonra başarılı bir şekilde kursu tamamlamak gerekir. Kurs tarafından yapılan sınavlardan geçer not alındığı zaman baristalık belgesi almaya hak kazanılır.

Baristal ık Kursunun İçeriğ inde Neler Vard ır?

Barista olmak için kursa gidenler temel ve iler düzey olmak üzere iki farklı eğitim alırlar. Temel düzeyde verilen baristalık eğitiminde kahveye dair tüm detaylar öğretilir. Kahvenin tarihi ile başlayan kurs serüveninde kahve çekirdeği, kavurma yöntemleri, kavrulma dereceleri, kahvenin gövdesi, kahve aromaları, kahvenin lezzet notaları, öğütülme yöntemleri, işlenmesi gibi bilgiler anlatılır. Bu bilgilerin yanı sıra kahve bazlı içeceklerin hazırlanması ile ilgili temel bilgilerde verilir. Espresso başta olmak üzere tüm kahve bazlı içeceklerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili bilgiler temel eğitimde verilir.

Baristalık kurslarında kahveye dair her bilgi verilirken dünyanın genelinde kullanılan pek çok kahve makinesinin benzer kullanım özellikleri hakkında bilgi verilir. Kahve demleme, süt köpürtme, su ısıtma gibi özelliklere sahip olan makinelerin kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olan baristalar bu makinelerin nasıl temizleneceğini de detaylı bir şekilde öğrenirler. Kahve yapımı ile ilgili akla gelebilecek her konuda bilgi sahibi olan baristalar kahvenin nasıl sunulacağı ile ilgili de eğitim alırlar. Bir kahvenin nasıl hazırlandığı kadar nasıl sunulduğu da çok önemlidir. Kahve sunumu ile ilgili uzmanlaşan baristalar dünyaca ünlü yarışmalarda yaptıkları sunumlarla önemli şovlara imza atarlar.

Barista Olmak İsteyenlere Tavsiyeler

Barista olmak isteyenler öncelikle bu mesleği gerçekten istediklerine karar vermelidir. Bu meslek oldukça keyifli gözükse de her meslekte olduğu gibi baristalığın da zor yönleri vardır. Bu zorlukların üstesinde sadece mesleği gönülden isteyenler gelebilir. Baristalık uzun ve yorucu saatlerle çalışmanın zorunlu olduğu bir meslektir. Sürekli yenilenen demleme ve kahve yapım tekniklerini takip etmek, kahve yapımına katkı sağlamak ve sürekli gelişmek gerekir. Barista ne demek? sorusuna cevap vermek istenirse barista olmanın bir tutku olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyanın en çok tüketilen ikinci içeceği olan kahveler insanların hayatında var olmaya devam ettikçe baristalık mesleği de her geçen gün daha önemli ve popüler olacaktır.