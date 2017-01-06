Bazanın içinden ceset çıktı

Şişli'de temizlik yapan işçiler, çöp konteynerinin yanında, baza içinde bir ceset buldu

İstanbul Şişli'de saat 02.30 sıralarında belediyeye bağlı ekipler, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bazanın içinde ceset olduğunu farketti. Battaniyeye sarılı olarak konulan cesedin 35 yaşlarında siyahi bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Temizlik görevliliri olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde yaptıkları muayenede, yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan incelemede, kişinin vücudunda darp izi olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olayı araştırırken, güvenlik kamerasında 2 kişinin bazayı taşıyarak çöp kenarına bıraktığını tespit etti. Daha sonra bu kişiler hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.