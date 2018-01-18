Bebek bezinden eroin çıktı!

Konya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bebek bezine sarılmış eroin bulundu

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında İstanbul, Manisa ve Karaman'da daha önceden belirlenmiş olan 37 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Operasyona köpekler de eşlik etti. Özel eğitimli köpekler Ares ve Oskar'la yapılan aramalarda paketler halinde esrar, eroin ve çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.





Operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden Kaygusuz K.'nin evinde yapılan aramada çocuk bezine sarılmış olan 200 gram eroin ele geçirildi.



Bebeğiyle hastaneye gitti

Konya'nın Karatay İlçesi'nde operasyonda ise bir eve yapılan baskında 22 yaşındaki Onur A. ve dini nikahlı eşi Kader G. gözaltına alındı. Çiftin evinde yastık aralarına gizlenmiş olan esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Kader G.'nin polis tarafından sağlık kontrolünde hastaneye götürülürken, kucağında 7 aylık bebeğinin de bulunması dikkat çekti.