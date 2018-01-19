Bedelli askerlik gündemde mi? Bakan yanıt verdi...

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin gözü kulağı bu konuda hükümetten gelecek bir açıklamada. Konuyla ilgili soruya Bakan Canikli yanıt verdi

Bedelli askerlik gündemde mi? Bakan yanıt verdi...

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar bu konudaki taleplerini sık sık sosyal medyadan dile getiriyor. Bedelli askerlik yapmak isteyenler bu konuda hükümetten bir açıklama bekliyor.

Bugün bir televizyon kanalında sorulara yanıt veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye konuya dair çalışmalar soruldu.

Bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını belirten Canikli, bu konuda beklentisi olanları hayal kırıklığına uğrattı.

Öte yandan bedelli askerlik talep edenlerin TBMM Dilekçe Komisyonu'na bedelli konusunda yasal düzenleme yapılması için binlerce dilekçeyle başvuru yaptığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bedelli Askerlik Platform Başkanı Ferhat Doğan, konuyla ilgili binlerce imza toplandığını ve kısa zamanda bedelli askerliğin Meclis'te gündeme gelmesini istediklerini söyledi.


 

Etiketler; #bedelli askerlik #bedelli askerlik çıkacak mı #bedelli askerlik açıklaması
Önceki Haber
115 hamile çocuk skandalına Bakan'dan açıklama
Sonraki Haber
Aynı okuldaki 33 ikiz, 1 üçüz karnelerini aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertugrul - 4 saat önce
gündemde bedelli yoksa size kesinlikle oyda yok. bundan sonra size oy vermeyeceğiz
Yanıtla Beğenme(0)