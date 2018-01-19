Bedelli askerlik gündemde mi? Bakan yanıt verdi...

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin gözü kulağı bu konuda hükümetten gelecek bir açıklamada. Konuyla ilgili soruya Bakan Canikli yanıt verdi

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar bu konudaki taleplerini sık sık sosyal medyadan dile getiriyor. Bedelli askerlik yapmak isteyenler bu konuda hükümetten bir açıklama bekliyor.



Bugün bir televizyon kanalında sorulara yanıt veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye konuya dair çalışmalar soruldu.



Bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını belirten Canikli, bu konuda beklentisi olanları hayal kırıklığına uğrattı.



Öte yandan bedelli askerlik talep edenlerin TBMM Dilekçe Komisyonu'na bedelli konusunda yasal düzenleme yapılması için binlerce dilekçeyle başvuru yaptığı öğrenildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bedelli Askerlik Platform Başkanı Ferhat Doğan, konuyla ilgili binlerce imza toplandığını ve kısa zamanda bedelli askerliğin Meclis'te gündeme gelmesini istediklerini söyledi.





