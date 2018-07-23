Bedelli askerlikte gün sayısı değişti!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik gün sayısının 21 gün olarak belirlendiğini söyledi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik gün sayısının 21 gün olarak belirlendiğini söyledi. Muş, "Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını bekliyoruz. Üç kriter söz konusu biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın bugün ve gelecekle ilgili planlanması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona teklifte bulunacağız" dedi.

"GRUPLARIN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN BİR TEKLİF DEĞİLDİR"

Muş, açıklamalarına şöyle devam etti:

Teklif hazırlanırken tüm kesimlerin görüş, beklenti ve talepleri dikkate alınmıştır. Bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan bir teklif değildir ve bugün komisyona 21 gün olarak yeni bir teklif sunmuş olacağız.

Teklifle ilgil çalışmalara son halini TBMM verir. Müzakerelerde bizim teklifimiz, 28 günün 21 gün şeklinde yeni bir teklif olarak sunulmasıdır. Takdir miletvekillerinindir. Bedel ve yaşta bir değişiklik olmayacak; 25 yaş ve 15 bin lira..."