Bedelli askerlikte o rakam belli oldu!

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak üzere başvuranların sayısı belli oldu

Bedelli askerlikte o rakam belli oldu!
15 Eylül 2018 Cumartesi 11:01

Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp  döneminde faydalanacaklar bugün kışlalarına teslim olurken, uygulamadan yararlanmak üzere başvuranların sayısı 515 bini geçti.  Başvurusunu tamamlayan  yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı. Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor.  Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, 3  celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklar bugün kışlalarına teslim  olmaya başlayacak.

İlk celp döneminde temel askerlik eğitimi için silah altına alınacak  yükümlüler temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden  öğrenirken, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da bilgi mesajı olarak  gönderilmişti.

Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak  isteyenlere 3 celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği duyurulmuştu.  Birliklere sevk işleminin ilk cep dönemi için 15 Eylül, ikincisinin 6 Ekim,  üçüncü sevkin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı. İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de açıklanırken,  üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sisteminden ilan  edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3  Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Edinilen bilgiye göre, bedelli askerlik uygulamasına  yönelik yoğun talep devam ediyor.  Bedelli askerlikten faydalanmak için  başvuranların sayısı 515 bini geçti.  Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise  170 bine yaklaştı.

BAŞVURU ŞARTLARI  

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu  tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan  faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak. Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha  fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek  uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş  sayılacak. Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3  Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek 3 ay boyunca başvurularını  e-Devlet üzerinden ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında  konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler,  başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler,  bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp  duyurusunu bekleyecek.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri  için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar  tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan  yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

ÖĞRETMENLERE KOLAYLIK  

Öte yandan, öğretmenlerin, yarıyıl ve yaz tatilinde bedelli askerlik  yapabilecekleri de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim  hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli  askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri  bildirilmişti. Bedelli askerlik için müracaat eden veya başvuracak durumda olan  öğretmenlerin bilgilerini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli  Savunma Bakanlığına gönderecek. Bu kapsamda öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir  ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.

Etiketler; #bedelli askerlik #askerlik #bedelli askerlik başvuru
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