Bekçilikten, Özel Kalem Müdürlüğü'ne...

AK Parti Diyarbakır merkez ve Silvan İlçesi'nde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra bekçilik sınavı kazanarak geçen yıl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlayan İbrahim İçgil, kayyumla yönetilen Silvan Belediyesi'nde geçen Şubat ayında Özel Kalem Müdür Vekili ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerine getirildi.



Silvan İlçesinde 2004 ile 2014 yılları arasında Ak Parti İlçe Gençlik Kolları başkanlığı yapan İbrahim İçgil, 2016 yılında girdiği bekçilik sınavını kazanarak Silvan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. İbrahim İçgil, İlçe Kaymakamı Adem Çelik'in geçen yıl kayyum olarak belediyeye atanmasının ardından Diyarbakır Valiliği kararı ile geçen Şubat ayında Silvan Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilliğine getirildi.



Tartışta yaratan atama ile ilgili konuşan İçgil, 2014 yılında AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcılığı, tanıtım ve medya başkanlığı, AK Parti İl Başkan danışmanlığı görevlerini de yürüttüğünü belirterek, "2016 yılında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararneme ile açılan mahalle bekçiliği sınavını kazanarak, 2016 Mayıs ayında Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak göreve başladım. Kaymakam Adem Çelik'in kayyum olarak belediyede görevlendirilmesinin ardından Diyarbakır Valiliği kararı ile Silvan Belediyesi'nde Özel Kalem Müdür vekilliği, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü görevine getirildim" dedi.



HİZMETLERİ VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ

Silvan Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili İbrahim İçgil, bu göreve layık görülmekten dolayı onur duyduğunu da belirtirek, "Özel Kalem Müdür Vekilliği ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerini yürütmekteyim. Silvan'ın 20 yıldır birikmiş sorunlarını çözmek ile uğraşıyoruz. Hükümetimizin bölgeye sağladığı kaynakları ve hizmetleri en iyi şekilde halkımıza sunuyoruz. İlçe kayyumumuzla beraber 20 yıldır halkın ulaşamadığı hizmetleri, hükümetimizin eliyle bizler vatandaşımızın ayağına götürüyoruz, götürmek için çaba harcıyoruz" diye konuştu.