Beki İkala Erikli'yi öldüren kişinin, kadın olduğu netleşti

Beyoğlu’nda “Melekler ile Yaşamak” adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'nin (46) işyerinin bulunduğu apartmanın içinde öldüren kişinin, kadın olduğu kesinleşti. Polis, güvenlik kameralarında saldırganı tespit ederken, saldırganın Beki İkala Erikli’yi de kuaförden işyerine kadar takip ettiği, ardından saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi. Saldırganın kullandığı silahın 9 mm bir tabanca olduğu öğrenildi

Beyoğlu, Kabataş, Ömer Avni mahallesi, İnebolu çıkması No.3’de bulunan Saadet apartmanında dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Yaşam koçu ve yazar Beki İkela Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu 3 kurşunla vurulan Erikli yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri bir kadını kaçarken gördüklerini polise anlatmışlardı. Evli ve 14 yaşındaki bir oğlu bulunan Beki İkala Erikli tüm ilk yardım çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.





SALDIRGAN 25-35 YAŞLARINDA 9 MM TABANCA KULLANMIŞ



Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis, olayın meydana geldiği apartman ve çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu saldırıyı 25-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırganın olayda 9 mm çapında bir tabanca kullandığı öğrenildi.





KUAFÖRDEN TAKİP ETMİŞ



Yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli’nin cinayeti soruşturmasını Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü belirtildi. Yapılan çalışmalarda saldırganın Beki İkala Erikli’yi olay saatinde gittiği kuaförden işyerine kadar takip ettiği ardından saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.





POLİS TÜM İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYOR



Soruşturması çok yönlü sürdürülen cinayetin, Beki İkala Erikli’nin psikolojik durumu bozuk eski bir müşterisi yada müşterisi olmasını istemediği bir kişi tarafından da işlenmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini öğrenildi.





BİR ÇOK KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU



Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için Erikli’nin cep telefonu, bilgisayar ve işyeri kayıtlarının titizlikle incelendiği, şüphelenilen bazı kişilerin olayla ilgili bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Erikli'nin polise aldığı bir tehditle ilgili başvurusunun bulunmadığı bildirildi.