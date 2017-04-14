Belediye çalışanından skandal paylaşım!

İstanbul Büyükşehir Belediye si çalışanı Ö. A., facebook 'tan "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak evetçilere helaldir." mesajı paylaştı. Başkan Topbaş Ömer A.'yı açığa aldı.

AÇIĞA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A., facebook sayfasından referandum la ilgili skandal bir mesaj paylaştı. "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları GANİMET olarak EVET çilere HELALDİR" diyen Ömer A.'nın mesajını arkadaşlarından beğenenler olduğu gibi, sert tepki gösterip arkadaşlıktan çıkaranlar da oldu.İBB'den de skandal ileti üzerine jet bir yanıt geldi. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği, Ömer A.'nın soruşturma başlatılarak görevinden alındığı öğrenildi.