Beş ayaklı kuzu şaşkınlık yarattı

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde beş ayaklı dünyaya gelen kuzu yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



"Doğumu çok güç oldu"

Belenardıç Mahallesi'nde yaşayan Ömer Özgül'e ait koyunlardan biri beş ayaklı ve kuyruğu olmayan kuzu dünyaya getirdi.Köylülerin ve çocukların ilgi odağı olan kuzuya 'Çapar' adını veren Özgül, yaptığı açıklamada, 15 senedir çobanlık yaptığını, kuyruğu olmayan kuzu gördüğünü ama ilk defa 5 ayaklı bir kuzunun doğumuna şahit olduğunu söyledi.Kuzunun doğumunda sıkıntılar yaşandığını belirten Özgül, doğduğunda kuzunun 5 ayaklı olduğunu gördüğünde çok şaşırdığını anlattı. Özgül, şöyle devam etti:"Kuzunun ayağı yamuk ve kuyruğu yok. Beş ayağı var, 5'inci ayak çatal. Dün bu şekilde doğdu. Doğumunda yardımcı oldum. Koyun doğum yapamıyordu, öğleyin başlamıştı sancısı. Koyuna yardımcı oldum. Akşamüstü de doğdu. Ben ikinci yavrunun ağayı sandım. O anda bir baktım çatal ayak."Doğumdan sonra veterineri aradığını aktaran Özgül, "Durumu anlattım, 'Kuzunun yaşama şansı var' deyince veteriner 'Sen ayağını kesme veterinere getir. Arkadaş kessin' dedi. Hayvan hastanesine götürdüm. Onlar da 'Zayıf, biraz daha beklesinler' dedi. O yüzden gelişsin diye geri getirdim, kestirmedim." diye konuştu.