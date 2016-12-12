Beşiktaş'taki saldırıda şehit sayısı yükseldi

İstanbul Beşiktaş'ta polise yönelik düzenlenen iki ayrı saldırı ile ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor

İstanbul Beşiktaş'ta Beşiktaş-Bursaspor maçı çıkışında çevik kuvvet polislerine yönelik hain bir saldırı düzenlenmişti. Saldırıyla ilgili acı haberler gelmeye ise devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, terör saldırısında şehit sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı.



Akdağ, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada terör saldırısından hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu duyurdu.



36 polis ve 8 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Akdağ, iki gündür uykusuz bir şekilde meselenin Sağlık Bakanı olarak doğrudan doğruya içinde olduğunu vurguladı.