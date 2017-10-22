Beyninde tümör bulunan Gamze, hayata tutunamadı

Ailesi Bolu'da yaşayan Gamze Demir'in 1.5 yaşında beyninde tümör saptandı. İstanbul'da tedavi olan Demir, 6 ayda Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi görüyordu. Demir'in dün durumu ağırlaştı. Doktorların müdahalede bulunduğu küçük kız, kurtarılamadı. Demir için birçok kez kan bağışı duyuruları yapılmıştı. Demir'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.