Beyninde tümör bulunan Gamze, hayata tutunamadı

ZONGULDAK'ta beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören 8 yaşındaki Gamze Demir, öldü

Ailesi Bolu'da yaşayan Gamze Demir'in 1.5 yaşında beyninde tümör saptandı. İstanbul'da tedavi olan Demir, 6 ayda Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi görüyordu. Demir'in dün durumu ağırlaştı. Doktorların müdahalede bulunduğu küçük kız, kurtarılamadı. Demir için birçok kez kan bağışı duyuruları yapılmıştı. Demir'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.





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