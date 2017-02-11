Beyninin yarısı olmayan Derin, mucizenin adı oldu

İstanbul'da dünyaya geldikten 8 saat sonra nöbet geçiren, 6 aylıkken beyninin neredeyse yarısı alınan 2 yaşındaki Derin Çevik, umudun adı oldu. Ameliyattan sonra doktorların "Gözleri görmeyebilir, sol tarafı tutmayabilir" dediği Derin, anne ve babasının inanç ve çabasıyla kollarının altından tutulduğunda adım atmayı, dönerek istediği yere gidebilmeyi, çevresindekilerle mimik ve seslerle iletişim kurmayı öğrendi

İstanbul'da reklam koordinatörü Emine Çevik ile muhasebeci Mehmet Çevik 2013 yılında evlendikten sonra bebeklerini kucaklarına alacakları günü hayal ederken, 22 Aralık 2014 tarihinde dünyaya gelen kızları Derin'in hastalığıyla yıkıldı. Doğduktan 8 saat sonra beyninde 'kortikal displazi' (Beyin korteksindeki nöronların anormal erken gelişimi sonucu ortaya çıkan bir beyin hastalığı) tespit edilen minik Derin, her gün çok sayıda epilepsi nöbeti geçirdi. 6 aylıkken ameliyata alınan ve sağ beyninin büyük bölümü alınan Derin, anne ve babasının umutlu çabaları sonucu bugün oturmaya, dönerek istediği noktaya gidebilmeye, yatarken oturur pozisyona gelebilmeye, kollarının altından tutulunca adım atmaya ve 'anne', 'baba', 'gel', 'atta', 'abla', 'ağabey' gibi sınırlı sözcükleri kullanmaya başladı.

Beyninin büyük bölümü yok

Doktorlar umutsuz konuştu

İnancımızı asla kaybetmedik