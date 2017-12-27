Beyoğlu'ndan yangın paniği!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Yan binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Beyoğlu'ndan yangın paniği!

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerindebulunan 3 katlı metruk bir bina alev alev yandı. İddialara göre; gece saat 01.20 sıralarında sokak üzerinde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün binayı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yan binaya da sıçradı. Bu binada yaşayanlar çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı.  Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

Bazı vatandaşlar da itfaiye erlerine hortumları taşımalarında yardım etti. Olayda yaralanan olmazken  ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespit çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #beyoğlu #yangın
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