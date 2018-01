Bilecikli kadın işletmeci 'ölü ya da diri' müşteri arıyor

BİLECİK'teki bir kahvaltı salonu işletmecisinin işyerinin girişine astığı 'Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri' yazısı görenlerin dikkatini çekiyor

Pınar Çelik, kızının üniversite eğitimi için Hatay'ın İskenderun ilçesinden Bilecik'e gelerek 'Berika Kahvaltı Salonu'nu işletmeye başladı. Çelik, müşteri kitlesinin çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerinin vize sınavlarının ardından yarıyıl tatili için memleketlerine gitmeleri üzerine dikkat çekmek amacıyla işyerinin girişine 'Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri' ve 'Eleman aranıyor. Nefes alsın yeter' yazılarını astı. Yazıların sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten Pınar Çelik şöyle konuştu:



"Piyasalarda had safhada durgunluk var. Bizi esnaf olarak kalkındıran öğrenci kitlesi, gitti. Öğrenci şu an şehirde yok. Dikkat çeksin, biraz muziplik olsun diye yazdım. Başarıya da ulaştım. Şu an sosyal medyada çok paylaşılan yazı oldu. Reklam güzel oldu."

