Bin 200 öğrenci ölümle burun buruna geldi!

İstanbul'da bulunan bir kız yurdunda çıkan yangın korkuttu

İstanbul Fatih'te bulunan Edinekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı bir yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, büyük korkuya neden oldu. Yangın nedeniyle yurt görevlileri öğrencileri yurttan çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına hemen müdahale etti.



Saat 04.30 sıralarında çıkan yangının yurdun mutfak bölümünde çıktığı da öğrenildi. Yangını ilk yurt çalışanları fark etti. Yangını hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber veren yurt görevlileri, o sırada uykuda olan öğrencileri uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.



Yurtta kalan öğrencilerden biri yaptığı açıklamada yurtta yangın merdiveni olmadığını ileri sürdü. Yurtta bin 200 öğrencinin kaldığını belirten öğrenci, yangın sırasında ise bir bilgilendirme yapılmadığını anlattı.



Kız öğrencilerden Eylem Öztoprak Batmanlı ise, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ve sadece öğrenci işlerinden birinin yangın var diye bağırdığını söyledi. Kendisinin de yangını arkadaşlarına söylediğini belirten Batmanlı, bu yurtta çıkan ikinci yangın olduğunu söyledi. Çok korktuklarını da belirten Batmanlı, bunlar nereye kadar sürecek? diye sordu.



İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonrası öğrenciler yeniden yurda alınırken, polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.