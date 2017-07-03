Binalarda yeni dönem: 1+0 kalkıyor!

Eskiden bir daireye bir oda yapılırken, şimdi en küçük evde oturma odası 12, yatak odası 9, tuvalet 1.2, banyo 3 ve mutfak net 3.3 metrekare olacak

Müteahhitlerin özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde 25-30 kata kadar çıkardığı kat yoğunluğu Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin bina oturum tabanını yüzde 40’tan yüzde 60’a genişletmesiyle azalacak. Daha önce bin 200 metrekare alan üzerinde yüzde 40 taban oturumuyla 480 metrekare alanda bina yapılabilirken, yeni yönetmelikle bu alan 720 metrekareye çıktı. Bu durum, eskiden 5 kat yapılabilen arsaya şimdi 3 katlı bina yapılabilmesi anlamına geliyor.

ODA BÜYÜKLÜKLERİ

Yönetmeliğin getirdiği bir diğer yenilik stüdyo dairelerin yeniden düzenlenmesi. Fiyatı 1+1 ve 2+1’lere göre daha ucuz olduğu için öğrencilerin yanı sıra, yeni evli ailelerin de son dönemde tercih etmeye başladığı 1+0 dairelerin üretimlerine yeni konut projelerinde artık son verilecek. Yeni düzenlemeye göre, en küçük dairede oturma odası en az 12, yatak odası 9, mutfak 3.3, banyo 3 ve tuvalet net 1.2 metrekare olacak. Böylece bir daire toplamda net 28,5 metrekareden daha küçük olamayacak. Bu sayede arada kapı olmasa bile ayrı bir oda yapılması zorunlu olacak.



Karar'ın haberine göre eski yönetmelikte oturma ve yatak odası büyüklükleri belli olmadığı için müteahhitler yönetmeliği delebiliyordu. Şimdi odaların büyüklüğü belli olduğu için müteahhitler oturma odasına ek 9 metrekarelik yatak odası yapmak zorunda olacak. Söz konusu yönetmelik, konut projelerindeki ortak alanlarda da önemli değişiklikleri getiriyor.



Eski uygulamada, her katta daireye özel kat bahçesi yapılabiliyordu. Yeni yönetmelikle, ancak iki katta bir kat bahçesi yapılabilecek. Bu kat bahçeleri ortak alana dahil edilecek. Yine yönetmeliğe göre, yol ve kaldırımların otopark olarak kullanımını engellemek için park ve meydanların altı otoparka dönüştürülecek. Öte yandan binalar istenen renge de boyanamayacak. Belediyeler, çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek. Öte yandan emsale dahil alanın toplam yüzde 20’sini geçmemek koşuluyla, sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve terasları, kış bahçeleri, iç bahçeler, tesisat alanı, yangın güvenlik koridoru, bina giriş holleri, kat holleri, asansör önü sahanlıkları, kat ve ara sahanlıkları dahil açık ya da kapalı merdivenler emsale dahil edilemeyecek.

TERAS ORTAK ALAN

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile terasların artık ortak kullanım alanı olarak kabul edileceğini belirterek, havuz, bahçe düzenlemelerinin terasa yapılacağını söyledi. Hakan Erilkun, önceden terasta yapılan bu tarz uygulamaların ancak Büyükşehir Yönetmeliği ile yapılırken, yeni düzenlemeyle bu uygulamaların standart dahilinde rahatça faaliyete geçirilebileceğini ifade etti. Yönetmeliğin kat bahçeleri ile ilgili çok önemli bir düzenlemeyi daha beraberinde getirdiğini vurgulayan Hakan Erilkun, “Önceki uygulamada her katta, aileye özel kat bahçesi yapılabiliyordu. Yeni yönetmelikle ancak 2 katta bir kat bahçesi yapılabilecek. Ayrıca bu kat bahçeleri ortak alana dahil edilmiş olacak” dedi. Yeni yönetmeliğin sadece daire standartlarına dokunmakla kalmadığına işaret eden Erilkun, “Yeni yönetmelikle artık gerçek proje üretimi yapılmış olacak. Ortak alan kullanımlarının ferahlığına ve büyüklüğüne dikkat edilen bu projelerde daire üretiminde belli bir kalite kalibresi ve proje genelinde dikey yerine yatay ve çok daha geniş alana yayılan bir proje üretimi teşvik ediliyor” açıklamasında bulundu.

BİNALAR İSTENEN RENGE BOYANAMAYACAK

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1+0 olarak nitelendirilen stüdyo dairelerin üretimlerine son verilecek. En küçük daire net 28.5 metrekarede 1 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşacak.



Yeni yönetmelikle bina istenen renge de boyanamayacak.



Belediyeler, çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek için dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.



Yeni yönetmelikle, emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde taban alanı sınırı yüzde 60’a kadar çıkarılabilecek. Böylelikle kat yoğunluğu azaltılacak.



Örneğin, yol cephesi 30 metre, derinliği 40 metre olan 1.200 metrekarelik bir arsada, yüzde 40 taban alanı kat sayısı ile taban oturumunun 480 metrekare olması gerekiyor.



Yeni yönetmeliğe göre yoldan 5’er metre komşulardan 3’er metre çekilmek sureti ile, 720 metrekarelik bir taban alanı olacak.



Böylelikle, 5 kat yapılabilen arsaya, yeni düzenleme ile 3,3 katlı bina yapılabilecek. Yatay mimariye de geçiş sağlanmış olacak.



Yönetmelikle, inşaat ruhsatı beklenmeden kazı izin belgesi de verilebilecek.



Planlı alanlar



Buna göre, bu alanlarda gürültü ve kirlilik oluşturmayan, imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, muayenehane, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetlerin ticari kullanımlarına izin verilecek.



Bir bölgede imar planıyla getirilmiş farklı şartlar yoksa, arazinin meyli, yolun durumu, mevcut yapıların özellikleri, yöresel ihtiyaçlar göz önünde tutularak, parselde asgari ölçü belirlenecek.



Yönetmeliğin genel esasları değiştirilmemek kaydıyla, belediyelerin kendi yönetmeliklerini hazırlamalarına ve bu sayede yöresel uygulama yapmalarına imkân tanınacak.



Öte yandan yapılması zorunlu otopark alanlarının 2 katı alan ve bunun yanında bütün cepheleri gömülü otoparklar, emsal dışında yapılabilecek.



Otoparkların, bina yan, arka ve kısmen ön bahçenin altına yapılabilmesi de sağlanacak. Yönetmeliğin getirdiği bir diğer yenilik stüdyo dairelerin yeniden düzenlenmesi. Fiyatı 1+1 ve 2+1’lere göre daha ucuz olduğu için öğrencilerin yanı sıra, yeni evli ailelerin de son dönemde tercih etmeye başladığı 1+0 dairelerin üretimlerine yeni konut projelerinde artık son verilecek. Yeni düzenlemeye göre, en küçük dairede oturma odası en az 12, yatak odası 9, mutfak 3.3, banyo 3 ve tuvalet net 1.2 metrekare olacak. Böylece bir daire toplamda net 28,5 metrekareden daha küçük olamayacak. Bu sayede arada kapı olmasa bile ayrı bir oda yapılması zorunlu olacak.Karar'ın haberine göre eski yönetmelikte oturma ve yatak odası büyüklükleri belli olmadığı için müteahhitler yönetmeliği delebiliyordu. Şimdi odaların büyüklüğü belli olduğu için müteahhitler oturma odasına ek 9 metrekarelik yatak odası yapmak zorunda olacak. Söz konusu yönetmelik, konut projelerindeki ortak alanlarda da önemli değişiklikleri getiriyor.Eski uygulamada, her katta daireye özel kat bahçesi yapılabiliyordu. Yeni yönetmelikle, ancak iki katta bir kat bahçesi yapılabilecek. Bu kat bahçeleri ortak alana dahil edilecek. Yine yönetmeliğe göre, yol ve kaldırımların otopark olarak kullanımını engellemek için park ve meydanların altı otoparka dönüştürülecek. Öte yandan binalar istenen renge de boyanamayacak. Belediyeler, çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek. Öte yandan emsale dahil alanın toplam yüzde 20’sini geçmemek koşuluyla, sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve terasları, kış bahçeleri, iç bahçeler, tesisat alanı, yangın güvenlik koridoru, bina giriş holleri, kat holleri, asansör önü sahanlıkları, kat ve ara sahanlıkları dahil açık ya da kapalı merdivenler emsale dahil edilemeyecek.TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile terasların artık ortak kullanım alanı olarak kabul edileceğini belirterek, havuz, bahçe düzenlemelerinin terasa yapılacağını söyledi. Hakan Erilkun, önceden terasta yapılan bu tarz uygulamaların ancak Büyükşehir Yönetmeliği ile yapılırken, yeni düzenlemeyle bu uygulamaların standart dahilinde rahatça faaliyete geçirilebileceğini ifade etti. Yönetmeliğin kat bahçeleri ile ilgili çok önemli bir düzenlemeyi daha beraberinde getirdiğini vurgulayan Hakan Erilkun, “Önceki uygulamada her katta, aileye özel kat bahçesi yapılabiliyordu. Yeni yönetmelikle ancak 2 katta bir kat bahçesi yapılabilecek. Ayrıca bu kat bahçeleri ortak alana dahil edilmiş olacak” dedi. Yeni yönetmeliğin sadece daire standartlarına dokunmakla kalmadığına işaret eden Erilkun, “Yeni yönetmelikle artık gerçek proje üretimi yapılmış olacak. Ortak alan kullanımlarının ferahlığına ve büyüklüğüne dikkat edilen bu projelerde daire üretiminde belli bir kalite kalibresi ve proje genelinde dikey yerine yatay ve çok daha geniş alana yayılan bir proje üretimi teşvik ediliyor” açıklamasında bulundu.Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1+0 olarak nitelendirilen stüdyo dairelerin üretimlerine son verilecek. En küçük daire net 28.5 metrekarede 1 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşacak.Yeni yönetmelikle bina istenen renge de boyanamayacak.Belediyeler, çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek için dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.Yeni yönetmelikle, emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde taban alanı sınırı yüzde 60’a kadar çıkarılabilecek. Böylelikle kat yoğunluğu azaltılacak.Örneğin, yol cephesi 30 metre, derinliği 40 metre olan 1.200 metrekarelik bir arsada, yüzde 40 taban alanı kat sayısı ile taban oturumunun 480 metrekare olması gerekiyor.Yeni yönetmeliğe göre yoldan 5’er metre komşulardan 3’er metre çekilmek sureti ile, 720 metrekarelik bir taban alanı olacak.Böylelikle, 5 kat yapılabilen arsaya, yeni düzenleme ile 3,3 katlı bina yapılabilecek. Yatay mimariye de geçiş sağlanmış olacak.Yönetmelikle, inşaat ruhsatı beklenmeden kazı izin belgesi de verilebilecek.Planlı alanlar imar yönetmeliği ile yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükünün karşılanması şartıyla ticari kullanımlara izin verilecek.Buna göre, bu alanlarda gürültü ve kirlilik oluşturmayan, imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, muayenehane, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetlerin ticari kullanımlarına izin verilecek.Bir bölgede imar planıyla getirilmiş farklı şartlar yoksa, arazinin meyli, yolun durumu, mevcut yapıların özellikleri, yöresel ihtiyaçlar göz önünde tutularak, parselde asgari ölçü belirlenecek.Yönetmeliğin genel esasları değiştirilmemek kaydıyla, belediyelerin kendi yönetmeliklerini hazırlamalarına ve bu sayede yöresel uygulama yapmalarına imkân tanınacak.Öte yandan yapılması zorunlu otopark alanlarının 2 katı alan ve bunun yanında bütün cepheleri gömülü otoparklar, emsal dışında yapılabilecek.Otoparkların, bina yan, arka ve kısmen ön bahçenin altına yapılabilmesi de sağlanacak.