Binlerce kilometre öteden mültecilerin imdadına koşuyor

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Almanya'ya ulaşan Muhammed Abu Amar, Avrupa hayali ile denize açılan diğer Suriyeli mültecilere destek oluyor. Amar, geliştirdiği cep telefonu uygulaması üzerinden kendisine ulaşan Suriyelilerin teknelerinin yerini belirliyor ve gitmeleri gereken rota konusunda canlı bilgilendirme yapıyor

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya ulaşan Muhammed Abu Amar, Suriyeli bir mülteci. Almanya'ya ulaşan Amar, geliştirdiği cep telefonu uygulaması ile Avrupa hayali ile denize açılan diğer Suriyeli mültecilere destek oluyor. Telefonu 24 saat açık olan Amar, kendisine ulaşan Suriyelilerin teknelerinin yerini belirliyor ve gitmeleri gereken rota konusunda canlı bilgilendirme yapıyor. Denize düşen olursa, boğulma tehlikesi yaşandığı anda da tek tuşla en yakın sahil güvenliğin harekete geçmesini sağlıyor.



İsveçli bir cep uygulaması mültecilere 24 saat yardıma başlamıştı. Artık, Suriyelilere, anadillerinde hem de 24 saat yardım yapan bir uygulama var. Muhammed Abu Amar, Avrupa yolundaki mülteciler için destek hattı kurdu. Telefonla ulaştığımız ve konu ile ilgili bilgi aldığımız Muhammed Abu Amar, Suriye'yi 2013'te terk etti. Şam'ın bombalanması üzerine ülkesinden uzaklaşan Amar, savaşta 2 bacağını kaybetti, çocukları da psikolojik travma yaşadı. Kendi kaçış deneyiminden ders alan Amar, başka mültecilerin benzer sorunlar yaşamaması için Akdeniz'i geçecek mülteciler için destek hattı kurdu. Amar, Akdeniz'e açılan mülteciler için yol göstericilik yapıyor. Şuan Hamburg'da yaşayan Amar, şunları söyledi: Anlık olarak Akdeniz'deki havadurumu, rüzgârın gücü ve yönünü, denize açılan teknelerin konumları gibi bilgileri takip ediyorum. Denize düşme veya teknenin batması gibi durumlarda ise en yakın sahil güvenlik birimlerini haberdar ederek, can kaybı yaşanmasının önüne geçmeye çalışıyorum' dedi. Almanya'ya geldiğinden beri telefon numarasını hiç değiştirmediğini belirten Abu Amar, 80 bin kişiye destek sağlarken, 900 teknenin de Avrupa'ya ulaşmasını sağladığını söyledi. Amar, 'Görevim ağır, ancak şikayetçi değilim. Birçok telefon alıyorum ve zor durumda olan insanlara yardım ediyorum. Bu da işin yorgunluğunu unutturuyor' dedi.



