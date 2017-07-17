Bir 'Hero' vakası daha!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polatlı'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 330 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, üzerinde 'HERO' yazılı tişörtle girmek isteyen sanık yakını gözaltına alındı

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen duruşma öncesi güvenlik görevlileri solana girmek isteyen bir sanık yakınının tişörtünde 'Hero' yazdığını fark etti. Görevliler tarafından salona girişi engellenen kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Üniversite öğrencisi Emirhan B.'nin, davada yargılanan amcası eski Astsubay Halil İbrahim B.'nin duruşmasını izlemeye geldiği tespit edildi. Jandarma görevlilerine 'tişörtündeki yazının ne anlama geldiğinin bilmediğini' söylediği belirtilen Emirhan B., ifadesi alınmak üzere Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.