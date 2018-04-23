Bir milletin kaderinin değiştiği gün: Yaşasın 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Milletin kaderi 98 yıl önce bugün değişti. 23 Nisan 1920’de Meclis açıldı Ulusun egemenliği ilan edildi. Ulu Önder Atatürk bu anlamlı günü bütün çocuklara armağan etti. Her 23 Nisan’da bayram coşkusu katlanarak arttı

Yıl: 1920… Bir millet, bağımsızlık için büyük bir mücadeleye başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yurt savunmasına göğsünü siper etti. Bağımsızlık ve millet egemenliği için o tarihi adımı atmanın da vakti gelmişti: Millet Meclisi'nin Ankara'da toplanması… Tarih ise 23 Nisan 1920 olarak belirlendi.

O GÜN BAYRAM OLDU

O gün Ankara'da büyük bir coşku vardı… Mustafa Kemal ve milletvekilleri, önce Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kıldı, dualarla ilk Meclis'in açılışını gerçekleştirdi. Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan, Türkiye'nin ilk resmi bayramı ilan edildi… Bu tarihi gün, 1922'den itibaren Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'nin ilk milli bayramı 23 Nisan, 5 yıl sonra daha anlamlı bir hal aldı. Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. İlk Çocuk Bayramı kutlaması da 23 Nisan 1927'de Atatürk'ün himayesinde Ankara'da yapıldı. 1981'de kabul edilen kanunla bayramın adı “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” oldu.

ATAMIZA KOŞUYORUZ

Anadolu'nun yokluk içinde olduğu yıllarda kutlanmaya başlandı 23 Nisan… Her geçen yıl bayram coşkusu daha da arttı. Son yıllarda milli bayram kutlamalarına getirilen yasaklar, milletin

Ata'sına ve bayramlarına bağlılığını güçlendirdi. Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her zamankinden daha büyük coşkuyla kutlayacağız…

Atatürk öncülük etti, balo yapıldı

İlk 23 Nisan kutlamaları, 1922'de Ankara'da yapıldı. 23 Nisan tarihi, 1925 yılında “Çocuk Günü” olarak kutlandı. İlk kapsamlı “Çocuk Bayramı” kutlamaları Atatürk'ün himayesinde 1927'de yapıldı. Ulu Önder o gün arabasını çocuklara tahsis etti, Cumhurbaşkanlığı Bandosu çocuklar için konser verdi, çocuk balosu düzenlendi… Sonraki yıllarda kutlamalar tüm yurda yayıldı. 1933'ten itibaren Ulu Önder çocukları makamında ağırlayıp sohbet etti…