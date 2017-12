Bir sene sonra, bebeğini öldürdüğünü itiraf etti!

Gaziantep'te, geçen yıl ekim ayında, emzirilirken yaşamını yitirdiği söylenen ve birkaç günlük olduğu öğrenilen Ecrin Nisa'nın annesi Safiye E., savcılığa başvurarak kızını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti

Olay, geçen yıl 19 Ekim tarihinde Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Safiye E. yeni doğan bebeği Ecrin Nisa'yı emzirdikten sonra hareketsiz kaldığını görünce, uyuduğunu düşünerek beşiğine koydu. Ecrin Nisa bebek, bir süre sonra uyanmayınca yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Hastanedeki kontrolde öldüğü belirlenen Ecrin Nisa bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopside boğulduğu belirlenen Ecrin Nisa toprağa verildi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, adı öğrenilemeyen eşi ile birlikte savcılığa başvuran Safiye E., kızının ölümünden sorumlu olduğunu söyledi. Safiye E., savcılıktaki ifadesinde yeni doğum yaptığı için psikolojik sorunları olduğunu savunarak olayı şöyle anlattı:



"Olay günü kızımın huysuzluğu ve ağlaması, yaşamış olduğum psikolojik sıkıntıları daha çok derinleştirdi. Bir anlık sinir ve stres neticesinde elimde bulunan telefon ile kızımı yere attım. Sırtüstü yere düştü. Tam olarak hatırlamamakla birlikte kafası da yere değmişti. Kızımın ağlamasının artmasıyla üstüne uzandım. Birkaç dakika bu şekilde kaldıktan sonra ağlama sesi kesildi. O an nefes alıp almadığını hatırlamıyorum. Bu esnada bendeki panik daha da artmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Kapıyı kilitleyip hazırlanmaya başladım."



Yakınlarıyla beraber bebeğini hastaneye götürdüğünü söyleyen Safiye E., hastanede yapılan 20- 25 dakikalık müdahaleye rağmen Ecrin Nisa'nın yaşamını yitirdiğini belirterek, vicdan azabı çekmeye başladığını kaydetti. Safiye E., "Geceleri hiç uyuyamıyordum. Olay anı sürekli gözümün önünde canlanırdı. Özellikle 2 yaşımdaki oğluma her baktığımda o anı hatırlıyordum. Bir ay önce eşime anlattım ama bana inanmak istemedi. Her gün sorup duruyordu. İkna olunca eşimle birlikte adliyeye geldik. Alacağım her türlü cezaya razıyım" dedi.



Şüpheli anne, ifadesinin ardından çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.