Bir vahşet haberi daha

Antalya'daki Güzolaba Parkı'nda, başı ve bir bacağı olmayan yavru köpek ölüsü bulundu. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, aynı parkta daha önce de kedilerin öldürüldüğünü söyledi

Muratpaşa ilçesindeki Güzolaba Parkı'nda, evcil hayvanlarını gezdiren hayvanseverler, köpek ölüsü gördü. Henüz yavru olduğu anlaşılan köpeği bulan hayvanseverler, durumu emniyet yetkililerine ve Muratpaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla parka gelen ekipler, yavru köpeğin başı ile bir bacağının olmadığını belirledi. Çürümeye başlayan köpekten numune alamayan ilçe müdürlüğü yetkilileri, hayvanın ölümüyle ilgili tespit yapılamayacağını kaydetti. İşkence ya da başka köpeğin saldırısı sonucu telef olduğu tahmin edilen köpek, havyanseverler tarafından uygun alana gömüldü.

Yavru köpek ölüsünü bulan Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Başkanı Şebnem Ebinç, her gün aynı parkta hayvanlarını gezdirdiklerini söyledi. Köpek ölüsünün başka kişiler tarafından parka atılmış olabileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Ebinç, "O köpeğin burada çürümesi mümkün değil; buraya getirip, bırakmışlar. Bu köpek ya işkence görmüş ya da saldırgan bir köpeğe parçalattırılmış. Biz de köpek besliyoruz, hiç birbirlerine saldırmıyor. Daha önce de bu parkta kediler telef edilmişti. İnsan tarafından şiddet gördüğünü düşünüyoruz. Hayvanlara yapılan eziyet son bulmalı" diye konuştu.