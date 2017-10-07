Biri hapise, biri toprağa...

Lise son sınıf öğrencisi Aleyna İncedağ, tartıştığı 15 yaşındaki Melih Efeler'in tek bıçak darbesi ile öldürdü

Olay dün saat 15.30 sıralarında Eskişehir'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre daha önce de aralarında husumet olan 15 yaşındaki Melih Efeler ile lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İncedağ, sokakta karşılaştı.



Karşı karşıya gelen husumetli iki genç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte İncedağ, yanındaki bıçakla Efeler'i göğsünden yaraladı. İncedağ daha sonra da bıçağı olay yerinde bırakarak kaçtı.





Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efeler'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen 15 yaşındaki genç kurtarılamadı.



Polis ekipleri de İncedağ'ın peşine düştü. Kent merkezinde İncedağ'ı bulan ekipler, genç kızı polis merkezine götürdü. Genç kız polise, Efeler ile aralarında önceden kalma bir husumet olduğunu, yolda karşılaşınca da tartıştıklarını, Efeler üzerine doğru gelince de onu bıçakladığını söyledi. Genç kız daha sonra adliyeye sevk edildi.