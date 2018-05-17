Birlikte yaşadığı kadını sahurda öldürdü

Kastamonu’da 4 çocuk annesi Pınar Çelik (38), birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sahur vakti işlenen cinayetin şüphelisi, sabah jandarmaya giderek teslim oldu

Birlikte yaşadığı kadını sahurda öldürdü
17 Mayıs 2018 Perşembe 12:20

Olay, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Pınar Çelik ve Gencay G. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gencay G., bıçakla Pınar Çelik'i boğazını keserek öldürdü. Gencay G., olayın ardından Pınar Çelik’in üzerini örterek, sabah saatlerinde jandarma karakoluna gitti. Cinayet şüphelisi teslim olurken, Pınar Çelik’in cenazesi savcının yaptığı inceleme sonrası Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu #cinayet #kadın cinayet
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