Bitlis'ten acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı

Bitlis'ten acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bitlis #şehit #pkk
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