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    • Biyometrik pasaport uygulamasına geçiliyor. Peki pasaportu olanlar ne kadar ödeyecek?

    AB'nin 72 kriteri arasındaki biyometrik pasaport uygulamasına geçiliyor. 2017 itibarıyla 4 milyon tam biyometrik pasaport hazır olacak. Çipte parmak izi ve çeşitli bilgiler dijital olarak yer alacak

    26 Eylül 2016 Pazartesi 09:25
    Biyometrik pasaport uygulamasına geçiliyor. Peki pasaportu olanlar ne kadar ödeyecek?
    AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat konusunda bir türlü uzlaşıya varılamazken, uygulama başlasa da başlamasa da “tam biyometrik pasaporta” 2017 başı itibarıyla geçilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda 2017'nin ilk aylarından itibaren 4 milyon yeni nesil çipli pasaport hazırlanacak. Pasaport defter bedeli ise Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak. Uygulamadan önce pasaport almış vatandaşlar ise sadece defter ücreti ödeyerek, çipli pasaporta geçiş yapacaklar.

    TÜM BİLGİLER ÇİPTE OLACAK

    Akşam’ın edindiği bilgilere göre, AB’nin Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat için belirlediği 72 şart arasındaki uygulamaya, vizesiz seyahat gerçekleşse de gerçekleşmese de geçilecek. Pasaportlar polikarbon yapılı olacak ve içeriğinde bulunan çipte parmak izi, fotoğrafı ve pasaport bilgileri dijital olarak yer alacak.

    TÜRKİYE, 100 MİLYON LİRALIK BÜTÇE AYIRMIŞTI

    Pasaportların 2017 başı itibarıyla kullanmaya hazır olacağı kaydediliyor. Bu kapsamda 4 milyon pasaportun hazırlanarak 1 Ocak itibarıyla ilgili defter basımı yapan merkezlere yollanacağı ifade ediliyor. Türkiye yeni pasaportlar için yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçe ayırmıştı.

    ESKİSİ OLAN 87 TL ÖDEYECEK

    Yeni pasaport alınırken, hali hazırda geçerli pasaportu bulunan vatandaşlardan, ek vergi alınmayacak. Sadece defter ücreti tahsil edilecek. Şu an defter ücreti 87 lira seviyesinde bulunuyor. Ancak hiç pasaportu bulunmayan ve ilk kez alacak olan yurttaşlar yine vergi ödemek durumunda kalacak.
    Anahtar Kelimeler: Pasaport, Pasaport Fiyatı, Biyometrik Pasaport

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