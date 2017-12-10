Bodrumlu mimar ve oğluna Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası

BODRUM'da yaşayan mimar ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Yöneticisi Cenap Tezer ile oğlu Emrah Tezer'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında karar açıklandı. Cenap Tezer ve oğlu Emrah Tezer'e 1'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Ayrıca Emrah Tezer 7 bin TL para cezasına çarptırıldı

Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi'nin yöneticiliğini yapan ve 'Ünlülerin mimarı' olarak bilinen Cenap Tezer ile bilgisayar teknisyeni oğlu Emrah Tezer hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal paylaşım sitelerinden hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla açılan dava cuma günü sonuçlandı. Bodrum 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan davada Cenap Tezer ve oğlu Emrah Tezer'e 1 yıl 2'şer ay hapis verildi. Emrah Tezer'e 7 bin TL de para cezası verildi. Cezalar, 5 yıl süresince ertelendi.



'KARA KAPLI DEFTERE YAZACAĞIZ'



Cenap Tezer kararla ilgili açıklama yaparken, Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle ceza aldıklarını anlatırken, aslında hiç de öyle bir kasıtları olmadığını söyledi. Tezer, şöyle dedi:



"Biz 'Demokratik eleştiri hakkımızı kullanabiliriz' zannediyorduk.Takdir yüce Türk adaletinindir. Gerçi cezamız 5 yıl süreyle ertelendi. Ama başımıza Demokles'in kılıcı konulduğunun farkındayız. Bir şeyin daha farkındayız ki; bu platformda, sosyal paylaşım sitelerinde yaptığımız eleştiriler havanda su dövmekten öteye gitmiyor. Bu yüzden ben ve bizim oğlan kara kaplı birer defter aldık ve duygu, düşüncelerimizi, hatta eleştirilerimizi bu deftere yazmaya başladık. Bunları sizlerle paylaşmayacağız. Hani bir gün torunlarımız belki açar okur diye."



Emrah Tezer ise paylaşımlarında hakaret içeren cümleler olmadığını savunurken, "Sayın Cumhurbaykanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da adı geçmiyordu, zaten o zaman başbakandı kendileri. Ben darbe gecesi de bazı eleştiriler yazdım. Buna istinaden dava açılmıştı, ikimize aynı ceza ama bana bir de 7 bin TL para cezası verdiler. Amacımız, düşüncemizi sosyal paylaşım sitelerinde özgürce arkadaşlarımızla paylaşmaktı. Demek ki gerek yokmuş. Bundan sonra böyle bir hata yapmam."







Kaynak: