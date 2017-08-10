Boğarak öldürdüğü kayınvalidesini halıya sararak çöpe atan kişi yakalandı

GAZİOSMANPAŞA'da Suriyeli bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini boğarak öldürdü. Kayınvalidesinin cesedini halıyla sararak çöpe atan kadın ihbar sonucu yakalandı

Olay Pazar günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayınvalidesi ile tartışan 23 yaşındaki Leyla S., tokat atması üzerine 72 yaşındaki kadını boğarak öldürdü. Leyla S., daha sonra cesedi halıya sararak dışarı taşıdı. Halının içinde ne olduğunu bilmeyen yoldan geçen birinden de taşıma yardımı alan Leyla S., cesedi çöp kutusuna attı. Bu sırada bir komşu durumu görerek kadının yanına gitti. Panikleyen Leyla S., çöpteki halıya sarılı cesedi tekrar eve taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Leyla S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



HALIYA SARILAN CESEDİN TAŞINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Leyla S.'nin halıya sarılı cesedi içinde ne olduğunu bilmeyen birinin yardımıyla dışarı çıkarıp çöp kutusuna götürmesi, durumdan şüphelenen komşunun peşinden gitmesi ve Leyla S'nin cesedi tekrar eve getirmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayrıca polis ekiplerinin gelerek Leyla S'yi gözaltına alması da yer alıyor.

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