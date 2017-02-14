Bölme Duvarlar İle İş Performansını Arttırın

Birbirinden Değişik Modelleri İle Bölme Duvarlar
Farklı renk ve desen modelleri ile iş yerleri ayrıca şık bir görünüme bürünmekteler. Isı yalıtım özelliği sayesinde oda sıcaklığını belli bir dengede tutar ve bu sayede çalışanların çok terlemesi ya da birden üşümesi gibi sorunlar her hangi bir şekilde yaşlanmaz. Bir başka özellikleri ise ortada görünebilecek elektrik ya da daha değişik birçok tesisat kablo çeşitlerini saklamaya yarar ve işe yerlerinin daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlar. Ayrıca oldukça ince bir tasarım avantajı sayesinde alan kaybını düşürür ve ofislerde daha ferah bir ortam yaratır. Bu sayede çalışanlar daha geniş bir alanda rahat bir şekilde çalışarak performanslarının artmasına fırsat bulurlar.
Her Alana Yapılabilir Bölme Duvar Çeşidi Yapılabilir
Ekonomik açıdan daha avantajlı olan bölme duvar çeşitleri ile bekleme ya da toplantı odaları, depo ya da envanter odaları için de birbirinden farklı seçenekleri iş yerleri için sunulur. Eski bölme duvar sistemlerine nazaran hem ince bir yapıda olan hem de daha büyük bir dayanıklılık sunan bu kaliteli ürün çeşitleri deprem ve benzeri doğal afetler için büyük bir garanti vermekte ve güven sağlamaktadır. Oldukça hafif bir malzeme yapısına sahip olan bölme duvar modelleri bu sayede binaların yükünün azalmasına da olanak tanımaktadır.
İş Yeri Performansını Arttıran Bölme Duvarlar
Aynı zamanda camlı kısımları kırıldığı anda hemen buz parçaları haline geldiği için hiçbir şekilde zarar vermez. Birçok farklı iş yerinin isteklerine bağlı olarak eğer daha fazla ısı ve ses yalıtımı istenirse ona göre daha yüksek bir kalitede yalıtım malzeme uygulaması yapılabilir ve geçirgenlik daha aşağıya çekilebilir. Bu sayede gürültülü bir ortam içerisinde tüm çalışanlar farklı ofislerde sadece kendi seslerini duyarak iş verimliliklerini arttırabilirler ve işlerine daha odaklı bir şekilde yönelebilirler. Özellikle de gün ışığından mümkün olabildiğince faydalanma fırsatı da sunan bu kaliteli ürün çeşitlerine www.cagriinsaat.com.tr sitesine giriş yaparak birbirinden farklı bölme duvar çeşitlerine görsel olarak bakabilme şansı yakalanabilir.