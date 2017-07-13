Bombalı araç ihbarı asılsız çıktı

İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç bulunduğu yönündeki ihbar asılsız çıktı. İhbar üzerine bomba uzmanları, dedektör köpeklerle araç giriş ve çıkışına kapatılan otoparklarda yaklaşık 2.5 saat bombalı araç aradı. Aramalarda şüpheli bir duruma rastlanmadı

Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın bir otoparkında bombalı araç bulunduğu yönündeki ihbar üzerine sabah saatlerinden itibaren adliyede hareketli saatler yaşandı. Adliyeye gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba uzmanı polisler dedektör köpeklerle, açık ve kapalı otoparkları araç giriş ve çıkışına kapatılan otoparklarda arama yaptı.





Polislerin, "Kuzey", "Güney", "Mişo" ve "Aron" isimli dedektör köpekler eşliğindeki araması yaklaşık 2.5 saat sürdü. Aramalar sonucu otoparklarda şüpheli araca rastlanmadı. Otoparklar, araç giriş ve çıkışına yeniden açıldı.

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