Borç bunalımına girdi, bu notu bırakarak intihar etti!

Borçlarından dolayı bunalıma giren 49 yaşındaki Gazi Öztürk, ailesinin yüzüne bakamayacağına dair not bırakarak intihar etti

Olay Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 49 yaşındaki Gazi Öztürk işhanında bulunan işyerine geldi. Hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti verdiği öğrenilen Öztürk, "Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne asla bakmam imkansız" şeklinde bir not bırakarak, tavana ip bağladı ve kendisini astı.



İşhanında bulunanlar Öztürk'ü tavanda asılı halde görünce büyük şok yaşadı. Olay hemen sağlık ve polis görevlilerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Öztürk'ün evli olduğu ancak çocuğunun bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen Öztürk'ün yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



