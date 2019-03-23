Boşananlar evcil hayvana sığınıyor

Kreatif petshop ürün tasarımcısı ve üretici Cem Berkcil, Türkiye'de evcil hayvan besleme ve tüketim sektörünün her yıl yüzde 15 büyüdüğüne dikkat çekti. Bu büyümenin, boşanma oranları ve yalnızlıktan kaynaklı olduğunu ifade eden Bercil, "İnsanlar ayrıldıkça yanında bir canlı istiyorlar. Erkekler kedi, kadınlar köpek besliyor." dedi

Halil Özcan - Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'ndeki pet fuarına katılan Wodoti CEO'su Cem Berkcil, 4 yıl önce bu sektöre girdiklerini ve her fuara yeni ürünlerle katıldıklarını söyledi. Geçen yıl Ankara'da gerçekleşen pet fuarında Türkiye'nin en inovatif ürün ödülünü aldıklarını kaydeden Bercil, şöyle konuştu: "Tasarım ve üretimi kendimiz yapıyoruz. Yurt dışına ürün göndermeye başladık, bunu artırmaya çalışıyoruz. Ürünlere rağbet krizin etkisiyle azaldı. İşin ambalajı, kullanılan ham maddenin kalitesi önemli. Kedi tuvaletini kutuya koyduk. Bunu görenler şaşırdı."

Sadece toptan satış yaptıklarını ifade eden Berkcil, "Petshoplar, klinikler ve hastanelere ürün veriyoruz. Evcil hayvanları için inovatif ürünleri ihtiyaca göre ortaya çıkarıyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Amerika, İngiltere, Çin ciddi anlamda önce. Fikir çalmak diye bir şey yok. Türkiye'de yoksa getiriyoruz, değiştiriyoruz üretiyoruz." diye konuştu.

Vediğiniz değer önemli

Yaklaşık 250 çeşit ürün pazarladıklarını anlatan Berkcil, "Evcil hayvanın daha çok nerde olduğu önemli değil, hayvanı hayatınızın neresine koyduğunuz ve vediğiniz değer önemli. Canlı sadece insanlardan oluşmuyor. Canlı, hayvan, insan ve bitkilerden oluşuyor. Fuara katıldığımızda ziyarete gelenlere kır çiçek tohumu veriyoruz. Canlının her çeşidi bizim için önemli." dedi. Petshop ürünlerinin en çok İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Eskişehir'de rağbet gördüğüne dikkat çeken Berkcil, şunları söyledi: Evcil hayvan sektörü, Türkiye'de enerji sektöründen sonra en çok büyüyen sektör. Hayvan bazında da tüğketim bazında da her sene yüzde 15 büyüyor.

Yalnızlıktan

Evcil hayvan besleme oranlarındaki artışın boşanmalarla doğru orantılı olduğunu ileri süren Berkcil, "Hayvan beslemenin sebeplerinin metropolleşmeden kaynaklandığını, insanların yalnız yaşamadan ve boşanmadan kaynaklandığına inanıyorum. İnsanlar ayrıldıkça yanında bir canlı istiyorlar. Çocukları yoksa onun yerine ya da birlikte olduğu insanın yerine koyduğu bir canlı var. Erkekler kedi, kadınlar köpek besliyor. Türkiye'deki yaşam şeklinin değişmesine bakıldığında bu tercihleri görüyorsunuz. Ne kadar boşanma olursa, ne kadar yalnızlık varsa o kadar canlıya ihtiyacın var. birbirlerine tahammül edemeyenler kedi ya da köpek alıyorlar. Bir de kedi köpek artık moda oldu." dedi.