Boşanma Davaları ve Avukatlık

Av. Kübra Yıldız Çolak ile Boşanma davaları ve avukatlığı hakkında konuştuk

Av. Kübra YILDIZ ÇOLAK ile Boşanma davaları ve avukatlığı hakkında konuştuk. Yaşadıklarını ve anılarını bizler için anlattı. Kendisi 2007 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre meslekatışının yanında çalışmış, daha sonra 2010 yılında Ankara ilinde kendi ofisini kurarak serbest avukatlığa başlamıştır.

Kendinizi Boşanma Avukatı olarak tanımlar mısınız?

Hayır. Avukatlıkta ünvan kullanmak yasaktır. Elbette ki belli başlı çalışma alanlarımız var ancak uzmanlık gibi değerlendirilmemesi gerekiyor. Yani ben şu konuda uzmanın bu konuda uzmanım diyemem. Diğer meslektaşlarımıza haksızlık olur. Avukatlık ve Hukuk derya deniz. Bilmediğimiz daha okadar çok şey var ki. Ancak şu alanda çalışıyoruz ve çalıştığımız için tecrübe kazandık diyebiliriz. Boşanmanın yanı sıra Hukukun birçok alanında da çalışmalarımız bulunmaktadır. Ancak her nedense halk arasında bu şekilde bilinmediğinden tabiki sorulmaktadır. Hatta avukat arayanlar günümüz internet çağında olduğu için ve örnek olarak Ankara’da bir avukat itiyacı varsa Ankara Boşanma Avukatı şeklinde arama yapıyor.Bu konuyla ilgili kendi websitemde de bir yazım bulunmakta.

İnsanlar Boşanma Davaları İçin Boşanma Avukatı aramasın mı?

Bu konuyu her ortamda açıklığa kavuşturmaya çalışmaktayım. Çevremdeki birçok avukat olmayan arkadaşıma bu konuda izahat vermişimdir. Hatta bu yazılarım okunsun, insanlar bilgilensin diye de bu konular hakkında paylaşımlar yapmaktayım. Kişiler avukat ihtiyacı olduğunda herhangi bir avukattan yardım alabililer. Avukat ilgi alanında değilse zaten çalışmayı kabul etmez. Örneğin bazı avukatlar İcra Hukuku ile ilgilenirken boşanma davaları ile ilgilenmek istemeyebilirler. Halbuki bilgisi ve yetkisi vardır ama yapmak istemeyebilir ve bunu da başvuranlar ile zaten paylaşır. Bir de boşanmalar için nedense tanıdık biri olmasın istenir. Mahrem konular da olabileceği için her ne kadar avukatlar sır saklamakla yükümlü olsalar da kişiler tanıdık olmayan birileri çalışmak isterler. Tabi çoğunluk referans ve tanıdık avukat ile çalışmayı uygun görüyor. İstemeyen ise Ankara Boşanma Avukatı olarak arama yapıyor.

Ücretsiz Ankara Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Önceliğimiz tabiki de evliliğin devamı. Ancak evlenmek gibi boşanmak da gayet hayırlı bir müessese olabiliyor. Çünkü insanlar bazen eşlerinden şiddet görebiliyorlar. Ancak gerek kültürel nedenler, gerekse de sosyal çevre nedeniyle çoğu zaman malesef buna katlanmak zorunda kalarak ömürlerinin sonuna kadar psikolojileri çökmüş bir şekilde hayat sürüyorlar. Halbuki ülkemizde şiddet ve baskı gören kadınlara devlet her türlü imkanı sunmaktadır. Barolarımız, özellikle Ankara Barosunun Gelincik Projesi ile hertürlü şiddete maruz kalmış kadınların yardımına koşmaktadır. İşte çaresiz kadınların aradığı ücretsiz Ankara Boşanma Avukatı bu proje kapsamıda sağlanıyor. Hem de sonuna kadar destek veriyorlar kadınlara. Birkere hayata geliyoruz ve yaşamımızın sonuna kadar bazen bu acılara son vermek için boşanma kaçınılmaz oluyor.

https://kubrayildiz.av.tr/