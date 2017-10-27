Bozkurt işaretiyle poz veren öğretmenle ilgili yeni gelişme!

Diyarbakır Bismil'deki bir okulda bozkurt işareti yaparak poz veren öğretmenin görevinden alındığı iddia edilmişti, konuyla ilgile yeni açıklama geldi

Olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan bir okulda meydana geldi. Ücretli öğretmen Ö.D., akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparak poz verdi. Öğretmen daha sonra da fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Öğretmenin okulda siyaset yapması tepkilere neden olurken, öğretmenin işine son verildiği iddia edildi.



Ancak yapılan açıklamada öğretmenin kendisinin işinden ayrıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu öğretmenin Bismil'de bulunan TOKİ İlköğretim okulunda ücretli olarak görev yaptığını açıkladı. Valilik, paylaşım sonrası fotoğrafın medyada yayılmasından sonra öğretmenin dün istifasını okul müdürlüğüne bildirdiğini belirtti. Öğretmenin dün polise de tehdit edildiği yönünde beyanat verdiğini belirten Valilik, öğretmenin bu yüzden ifade verdiğini açıkladı. Valilik, öğretmen hakkında inceleme başlatıldı iddiasının da doğru olmadığını belirtti.