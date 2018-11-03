Bu araçtan yara bile almadan çıktı!

Adana'da refüjdeki bariyer ve ağaçlara çarpan otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü Suriye Uyruklu Muhammed Muhammed (33), hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Muhammed yönetimindeki 31 ND 060 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı, refüjdeki bariyerlere ve ağaçlara çarptı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Muhammed ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen trafik polislerinin yaptığı incelemede Muhammed'in, ehliyetinin bulunmadığı ve 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. İncelemeler sürerken, Muhammed'in kardeşi, kazayı haber alıp olay yerine geldi. Polise mukavemette bulunmaya çalışan Muhammed ve kardeşi, gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.