Bugün, 24 yıl önceden daha kötü durumdayız

Anma programına Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninde konuşan Başkan Karabağ, 'Bugün 24 yıl önce yaşanmış bir facianın anmasını yapıyoruz. Bugünler 24 yıl öncesinden daha kötü. Önce gerçekleri ortaya koyalım ve bir öz eleştiri yapalım. Burada çok sayıda sivil toplum kuruluşu var. Derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin harekete geçme zamanı gelmiştir. Kahvaltılar, piknikler, dernek geceleri... Bunları yapalım. Ama şimdi halay çekme zamanı değil. 24 yıl önceden daha kötü durumdayız' dedi.
Demokrasiye inanlar bir araya gelmeli
'Atatürk'ten sonra Cumhuriyeti yıkmak üzerine hazırlanmış bir süreç karşımıza çıktı' diyen Başkan Karabağ, 'Emperyalist dünyanın en kolay kullandığı meta dindir. Cumhuriyeti yıkmak içinde karşı devrimi harekete geçirmek yıllarca bir çabayla sürdürüle geldi. 12 Eylül 1980'de bu iş tavan yaptı. Ve Çorum, Sivas ve diğer katliamlardan sonra bugünlere geldik. Şimdi özgürlüklerimiz gidiyor. Şimdi şeriat okullara giriyor. Böylece bir aynaya dönüp kendimize bir bakalım. Yanlış işler yaptık. İyi işler yapmadık. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti doğru koruyamıyoruz. Aynı şeyi düşünenler sen-ben kavgasından ve bir şeyler olma sevdasından vazgeçme zamanının geldiğini görmeleri gerekir. Bundan sonra hiç kimse hiçbir şey olamayacak. Onun için derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, odaların ve diğer bütün demokratik güçlerin, laiklerin, Atatürkçülerin, liberallerin demokrasiye inanmış herkesin bir araya gelmesi lazım. Genel Başkanımızın yürüyüşü bunun bir başlangıcı. 10 binler yürüyor. Biz de 9 Temmuz'da Maltepe'de olmalıyız. Bütün gücümüzü oraya yıkmalıyız. Başka türlü bu işlerin parlamento içinde çözülmeyeceğini görmüş olmamız lazım' dedi.
Birlik olmak zorundayız
Türkiye'de muhalefetin parlamentonun grup odalarından dışarı çıktığını vurgulayan Başkan Karabağ sözlerine şöyle devam etti: 'Bunu demokratik nizamı bozmadan ve Anayasal haklarımızı kullanarak, şiddete eğilim yaratmadan, demokratik tepkimizi sürdürmemiz lazım. Bundan sonra dernekler bu işlerle uğraşmalı. Yoksa hiçbir dernek kalmaz. Önce Alevi kökenli dernekler kapatılır. Ondan sonra cumhuriyetçi laik dernekler sırayla kapatılır. Ve sıra partilere gelir. Onun için de bu dönem birbirimizi yıpratmadan geçirmeliyiz. Dayanışma içinde olmalıyız. Hatasız değiliz. Hepimizin hataları var. Bazı şeyleri görmeden ve görmezlikten gelerek ortak paydalarda birleşmek zorundayız. Belki de burada bir CHP'li belediye olmasa Sivas'taki katliamda hayatını kaybedenler anılamayacak. Bunun bilincine varmalıyız. Onun için hataları yüzümüze ama övgüleri dışarı söylemek zorundayız. Ve birlik olmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte Maltepe'de buluşalım. Ve Maltepe benzeri etkinlikleri devam ettirerek iktidarı zorlamak zorundayız. Parlamentoda bağırarak bu işin olmayacağını herkes gördü. Türkiye elden gidiyor. Hiçbirimiz hiçbir şey olamayacağız. Dayanışma içinde olmalıyız. O gün kaybettiğimiz değerleri bugün analım. Ama daha çok çalışarak ve daha çok direniş göstererek yola devam etmek gerektiğinde vurgulayalım. Hepsini saygı ve sevgiyle anıyorum. Ve ruhlarının şad olmasını diliyorum' dedi.