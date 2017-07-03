Bugün, 24 yıl önceden daha kötü durumdayız

Bayraklı Belediyesi 24 yıl önce Sivas'ta Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu katledilen 35 can için Dünya Barış Anıtı'ndaki Sivas Anıtı önünde anma programı düzenledi. Başkan Karabağ, 'Kitle örgütlerinin harekete geçme zamanı gelmiştir. 24 yıl önceden daha kötü durumdayız' dedi

Anma programına Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninde konuşan Başkan Karabağ, 'Bugün 24 yıl önce yaşanmış bir facianın anmasını yapıyoruz. Bugünler 24 yıl öncesinden daha kötü. Önce gerçekleri ortaya koyalım ve bir öz eleştiri yapalım. Burada çok sayıda sivil toplum kuruluşu var. Derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin harekete geçme zamanı gelmiştir. Kahvaltılar, piknikler, dernek geceleri... Bunları yapalım. Ama şimdi halay çekme zamanı değil. 24 yıl önceden daha kötü durumdayız' dedi.



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