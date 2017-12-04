Burçlar ve Astroloji

Burçlar ilk olarak Mezopotamya uygarlıklarında görülmüş olsa da günümüz itibariyle dünyanın hemen hemen her bölgesinde ilgi çekmektedir. Bu doğrultuda batı dünyasındaki burç kavramı daha çok aylar ve mevsimler üzerine yoğunlaşırken doğu dünyasındaki burç kavramı yıldızların durumuyla yakından ilgili olmaktadır. Ayrıca insanların burçlarının belirlenmesinde güneşin konumunun etkili olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda dünyaya geldiğimiz an, güneşin bulunduğu burç, bizim burcumuz olarak tanımlanmaktadır. Bu burç güneş burcu olarak da bilinmektedir.
Burçlar farklı burç tanımlarıyla da karşımıza çıkmaktadır. Ay burcu ve yükselen burcu da bu burç farklılışmalarına verilecek örnekler arasında yer almaktadır. Bu noktada, doğum gününde ayın dünyaya göre konumu ve yıldızlara göre konum ay burcumuzun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca doğduğumuz anda ufuk çizgisinde beliren burç ise yükselen burç olarak tanımlanmaktadır. Yükselen burcun tanımlanması için mutlaka doğduğumuz saatin bilinmesi şart olmaktadır. Zira yükselen burç iki saatte bir yenilenmektedir. Burçların bulunması işlemi için yüksek derecede astroloji bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Astroloji yıldızların durumuyla alakalı yorumlar yaparak, insanların geleceğine dair tahminler yürütmektedir. Ayrıca astroloji yıldız haritasıyla da yakında ilgili olmaktadır.
Astroloji uzun yıllardan bu yana pek çok insanın uğraştığı bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda geçmişten günümüze astroloji alanında oldukça fazla bir şekilde bilgi birikiminin oluştuğunu söylemek mümkün olmaktadır. Astroloji bilgisinin isabetli bir şekilde yorumlanması ise astrologların öncülüğünde yapılmaktadır. Bundan dolayı alanında uzman bir astrologun burçları ve yıldız haritasını yorumlaması önemli olmaktadır. Günümüzde astrolojiye ve burçlara dair pek çok bilgiye internet siteleri aracılığıyla ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu noktada doğru bilgilere ulaşmak önemli olmaktadır. Astroloji ve burçlar alanında faaliyet gösteren www.askmoyra.com internet sitesi oldukça kapsamlı bilgileri takipçilerine sunmaktadır. Bunun yanı sıra sitede yükselen burç hesaplamaları gibi özelliklere de ulaşmak mümkün olmaktadır.