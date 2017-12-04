Burçlar ve Astroloji

Burçlar günümüz itibariyle pek çok insanın ilgisini çekmektedir. Zira burçlardan hareketle pek çok farklı konuda yorum yapmak mümkün olmaktadır

Burçlar günümüz itibariyle pek çok insanın ilgisini çekmektedir. Zira burçlardan hareketle pek çok farklı konuda yorum yapmak mümkün olmaktadır. Özellikle gelecekte olacaklara dair burçlar vasıtasıyla bilgi veriliyor olması insanların fazlasıyla ilgisini çekmektedir. Ayrıca burçlar yardımıyla insanların karakter analizlerinin de yapılabildiği bilinmektedir. Burçlar ilk olarak Mezopotamya uygarlıklarında görülmüş olsa da günümüz itibariyle dünyanın hemen hemen her bölgesinde ilgi çekmektedir. Bu doğrultuda batı dünyasındaki burç kavramı daha çok aylar ve mevsimler üzerine yoğunlaşırken doğu dünyasındaki burç kavramı yıldızların durumuyla yakından ilgili olmaktadır. Ayrıca insanların burçlarının belirlenmesinde güneşin konumunun etkili olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda dünyaya geldiğimiz an, güneşin bulunduğu burç, bizim burcumuz olarak tanımlanmaktadır. Bu burç güneş burcu olarak da bilinmektedir.

Burçlar farklı burç tanımlarıyla da karşımıza çıkmaktadır. Ay burcu ve yükselen burcu da bu burç farklılışmalarına verilecek örnekler arasında yer almaktadır. Bu noktada, doğum gününde ayın dünyaya göre konumu ve yıldızlara göre konum ay burcumuzun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca doğduğumuz anda ufuk çizgisinde beliren burç ise yükselen burç olarak tanımlanmaktadır. Yükselen burcun tanımlanması için mutlaka doğduğumuz saatin bilinmesi şart olmaktadır. Zira yükselen burç iki saatte bir yenilenmektedir. Burçların bulunması işlemi için yüksek derecede astroloji bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Astroloji yıldızların durumuyla alakalı yorumlar yaparak, insanların geleceğine dair tahminler yürütmektedir. Ayrıca astroloji yıldız haritasıyla da yakında ilgili olmaktadır.