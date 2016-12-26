Bursa'da 'uyuşturucu' cinayeti!

Bursa'da iki kişi, kendilerine zorla uyuşturucu sattırdığını iddia ettikleri kişiyi öldürdü

Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Çinici Sokak'ta buluşan Ömer A. ve Recep Ö., Metin Yıldırım ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Ömer A., yanındaki silahla Yıldırım'a ateş etti. Recep Ö. de Yıldırım'ı 3 yerinden bıçakladı. Metin Yıldırım kanlar içinde kalırken, Ömer A. ile Recep Ö., olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar olay yerine baktıklarında Yıldırım'ı kanlar içinde yerde yatarken gördü. Bunun üzerine mahallesi olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yıldırım, olay yerine gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede her türlü müdahalesi yapılan Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Görgü tanıklarını dinleyen polis, ifadeler doğrultusunda Ömer A. ve Recep Ö.'nün eşgaline ulaştı. Polis iki kişiyi de Ortabağlar Caddesi'nde yakaladı. Yakalanan şüpheliler, Yıldırım'ın kendilerine zorla uyuşturucu sattırdığını anlattılar. Şüpheliler buna karşı çıktıklarını Yıldırım da kendilerini tehdit edince onu öldürdüklerini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.