Bütün öğretmenler kadrolu olmalı

Sözleşmeli öğretmen alımına yönelik 8 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin iptalli için Eğitim İş tarafından dava açılmıştı. Danıştay açılan dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dava hakkında hakkında konuşan Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, 'Biz milli eğitimde sadece 4A ve 657 kadrolu öğretmen olmasından yanayız' dedi

Zeynep Kaya- Eğitim İş, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe karşı dava açtı. Sendika, yönetmeliğinin KPSS'yi bertaraf eder nitelikte olması, kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayan sözlü sınav sistemini içermesi ve bu sınava bağlı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yönetmeliğin çok sayıda hükmünün iptal edilmesini istedi. Danıştay 12. Dairesi'nde görülen davada mahkeme sözlü sınavı yapacak olan sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının, komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma karararı verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın



Mülakatta kişinin cevaplarını kayıt altına alan resmi bir evrakın olmadığını belirten ve mülakat komisyonunun ölçme, değerlendirme yeterliliklerinin olması gerektiğini vurgulayan Demir, 'Konu bakanlık tarafından tartışmaya dahi açılmadı. Sözleşmeli öğretmenlik konusunda başından beri şunu savunuyoruz. Biz milli eğitimde sadece 4A ve 657 kadrolu öğretmen olmasından yanayız. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlikte şöyle bir madde vardı, Sözleşmeli öğretmenlik çakılı öğretmenlik gibi bir sonuç yaratacak. 2 yıl uzatma şansı olacak. Bu da anayasamıza aykırı olan bir durum. Çünkü aile temelken, 4 yıl eşinden ayrı kalabilecek' diye konuştu.







- Eğitim İş, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe karşı dava açtı. Sendika, yönetmeliğinin KPSS'yi bertaraf eder nitelikte olması, kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayan sözlü sınav sistemini içermesi ve bu sınava bağlı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yönetmeliğin çok sayıda hükmünün iptal edilmesini istedi. Danıştay 12. Dairesi'nde görülen davada mahkeme sözlü sınavı yapacak olan sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının, komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma karararı verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen alımında, mülakat sistemini uygulama gayretinde olduğunu belirterek, 'Eğitim sistemi içerisinde 1709 şube müdürünün mülakat ve yazılı sınav sonrasında belirlenen puanı alıp mülakata girmesi ve mülakat sonucunda aldığı puanla atanmalarına ilişkin kararı da Danıştay idari dava dairesi iptal etti. Böylece sözlü mülakatla alımlar mahkeme tarafından kabul görmedi. Burada önemli olan nokta şu, mülakat dediğimiz sistem bir ölçme, değerlendirme sistemidir. Sonuçta siz sınava giren kişinin yeterliliğini ölçüyorsunuz. Bu güne kadar dile getirmemize rağmen mülakat komisyonlarının ölçme-değerlendirme yeterliliklerini bakanlık hiç tartışmaya açmadı. Mülakatı yapan komisyon, ölçme değerlendirme konusunda, yeterli bilgiye sahip değil' dedi.Mülakatta kişinin cevaplarını kayıt altına alan resmi bir evrakın olmadığını belirten ve mülakat komisyonunun ölçme, değerlendirme yeterliliklerinin olması gerektiğini vurgulayan Demir, 'Konu bakanlık tarafından tartışmaya dahi açılmadı. Sözleşmeli öğretmenlik konusunda başından beri şunu savunuyoruz. Biz milli eğitimde sadece 4A ve 657 kadrolu öğretmen olmasından yanayız. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlikte şöyle bir madde vardı, Sözleşmeli öğretmenlik çakılı öğretmenlik gibi bir sonuç yaratacak. 2 yıl uzatma şansı olacak. Bu da anayasamıza aykırı olan bir durum. Çünkü aile temelken, 4 yıl eşinden ayrı kalabilecek' diye konuştu.