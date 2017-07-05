'Caiz değil' diyerek ürünlerini sigortalamıyorlar!

Konya'da Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçilerin ekili ürünlerini kuraklık ve doğal afetlere karşı sigorta yaptırması konusunda uyarmalarına rağmen birçoğunun 'dinen caiz olmadığını' düşünerek sigortalatmadığını söyledi

Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçilerin ekili ürünlerini sigortalatmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bu yıl kuraklığın da sigorta kapsamına alındığını belirten Kavuneker, "Bu uyarıyı SMS yoluyla ve kış boyunca köylerde yaptığımız eğitimlerde dile getirdik. Çiftçilerimizden arazilerdeki ekili alanları TARSİM sigortasıyla sigortalamalarını istedik. Herhangi bir kuraklık veya doğal afette, sigortanın devreye gireceğini, devletin çiftçiye herhangi bir yardım yapmayacağını duyurduk" dedi.



'CAİZ DEĞİL' ENGELİ

"SİGORTA YAPTIRAN YÜZDE 15-20"