Çaldıran'ın soğuğu tilkiyi dondurdu

Van'ın Çaldıran ilçesinde geceleri sıfırın altında 35 dereceye kadar düşen soğuklar yaşamı felç ederken, sabah saatlerinde bir tilki donmuş bulundu.

Çaldıran'ın soğuğu tilkiyi dondurdu
14 Ocak 2019 Pazartesi 10:56

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan aşırı soğuk hayatı olumsuz etkiledi. 2050 rakım yüksekliğine sahip olan ilçede gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 15 ile 25 derece arasında değişirken, geceleri ise sıcaklık sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'nda bugün sabah saatlerinde çöp dökmeye giden Çaldıran Belediyesi çalışanı, bir tilkiyi donmuş halde gördü. Belediye çalışanı, tilkinin ayakta donmuş halini görünce çok şaşırdığını söyledi.

Etiketler; #van #Çaldıran #tilki
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