Çalışanlar dikkat! 2018'de kaç gün tatil var?

Türkiye'nin en uzun tatili dün bitti. Çalışanlar şimdiden gelecek sene bayramların hangi güne geldiğini hesaplamaya başladı

2018'de çalışanları hafta sonları dahil tam 116 gün tatil bekliyor. İşte çalışanların merakla bekledikleri 2018 yılının resmi tatilleri.



YILBAŞI



2018 tatille başlıyor. 1 Ocak Pazartesi gününe denk geldiği için 30 ve 31 Aralık 2017 Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde yılbaşı tatili 3 güne çıkıyor.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI



Pazartesiye denk gelen bir başka tatil günü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 21 ve 22 Nisan cumartesi-pazar günleri de eklendiğinde 23 Nisan tatili yine 3 güne çıkıyor.



1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı'ya denk geliyor. 30 Nisan Pazartesi'yi izin olarak ayarlayabilen çalışanlar 28 ve 29 Nisan cumartesi-pazar günlerini de eklediklerinde 1 Mayıs tatilini 4 güne çıkarabilecek.



19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 2018'de Cumartesi günü kutlanacak. Bu nedenle ekstra tatil yapılmayacak.



RAMAZAN BAYRAMI



Ramazan Bayramı 2018'de 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. 14 Haziran Perşembe yarım gün tatil. Bu yarım günü tam güne ayarlayabilenler de 4 gün tatil yapabilecek.



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazara denk geliyor. Ekstra tatil yok.



KURBAN BAYRAMI



2018'de Kurban Bayramı'nda arefe günü 20 Ağustos Pazartesi. 21 Ağustos Salı, 22 Ağustos Çarşamba, 23 Ağustos Perşembe ve 24 Ağustos Cuma da bayram. Bayram öncesi hafta sonu olan 18 ve 19 Ağustos ile bayram sonrası hafta sonu olan 25 ve 26 Ağustos eklendiğinde, Bakanlar Kurulu kararına gerek kalmadan bayram tatili 9 gün olarak yapılacak



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI



30 Ağustos Zafer Bayramı da perşembe günü kutlanacak. 31 Ağustos Cuma'yı tatil olarak ayarlayabilenler, 1 ve 2 Eylül cumartesi-pazarı da eklediklerinde 4 günlük tatile çıkabilecek.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonu olan 27 ve 28 Ekim de eklendiğinde çalışanları yine 3 günlük bir tatil bekliyor.



116 GÜN TATİL



2018'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2018'de tatil yapılacak gün sayısı 116. (Posta)