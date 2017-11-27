Cam filmi cezaları iptal olacak mı? Bakan yanıtladı!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili konuştu. Bozdağ, "Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil" dedi

Cam filmi konusunda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik bulunuyor. Yönetmeliklerden biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. 1997 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde bulunuyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getirdiklerini belirterek "1997 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde var. Bu madde, bugüne kadar yürürlükte. 20 yıldır da bu devam ediyor, bu yasak devam ediyor. Bu yasak hiç kalkmadı. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” demişti.



Geçen yıl yasağının kalktığının belirtilmesi üzerine birçok araç sahibi cam filmi taktırmıştı. Kasım ayında terör olayları nedeniyle otomobillere cam filmi takılması Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasaklanmış ve sürücülerden tepki gelmişti. Bir çok sürücüye bundan sonra "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira ceza uygulandı.



CUMHURBAŞKANI'NDAN CAM FİLMİ TALİMATI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıklara bu konuda çalışma yapılması için talimat vermişti. İçişleri Bakanı Soylu, bu talimatın ardından yasağın sürdüğünü ancak cam filmine bazı standartlar getirileceğini belirterek bu tarihten sonra ceza kesilmeyeceğini açıklamıştı. Daha önce ceza uygulanan sürücelere ne olacağı kamuoyunda merak konusu olmuştu.



AF YOK



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Kanal 24'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili konuştu. Bozdağ, "Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil" dedi.