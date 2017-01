Canı sıkılan sanal kumar oynuyor!

Son dönemlerde yaşanan terör olayları nedeniyle dışardan çok evde zaman geçirmeyi tercih edenler vaktinin çoğunu internette değerlendiriyor. Bu da kişilerin online alışverişe yönelmesine neden oluyor. Canı sıkılanların kontrolsüz online alışveriş yaptığına dikkat çeken uzmanlar sanal kumar riskine de vurgu yapıyor

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniği’nden Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Barış Önen Ünsalver, terör olaylarının oluşturduğu etki nedeniyle toplumun geniş bir kesiminin dışarıya çıkmak yerine evde zaman geçirdiğini söyledi.



Eve kapanmanın bir yandan çaresizlik ve teröre teslim olma algısını perçinlerken öte yandan yalnızlık, keyif verici ya da geliştirici faaliyetlerden uzak kalmaya sebep olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, şöyle konuştu:



“Kimileri kendini evinde ailesiyle ya da yalnız başına oyalayacak faaliyetler bulabilse de bazıları can sıkıntılarını gidermekte zorlanabiliyor. Son zamanlarda klinikteki danışanlarımızdan gözlemlediğimize göre bu can sıkıntısının bir diğer yansıması online alışveriş artışı şeklinde kendini gösteriyor. Özellikle akıllı telefonlar ile rahatlıkla ulaşılabilen ve bir kez kredi kartınızı tanımladıktan sonra alışveriş yapmanın çok kolay olduğu bu uygulamalar birçok kişiyi oyalıyor.”



“Satın al” tuşu cezbediyor



Mağazada alışveriş yaparken ürünü gördükten sonra satın almaktan vazgeçebilmenin daha kolay olduğunu ifade eden Ünsalver, “Online alışverişte ‘Satın al’ tuşuna basmak çok daha kolay oluyor. Ülkemiz ekonomisinin hareketlenmesi açısından alışverişin devam etmesi faydalı gözükse de bireylerin kendi daralan bütçelerine rağmen farkına varmadan borç altına girmeleri stres yüklerini daha da arttırabilir” dedi.



Online kumarda da artış var!



Online alışverişin yanı sıra online kumar oynama oranlarının da gene bu dönemde artış gösterebildiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, şu tavsiyelerde bulundu:



“Terörün sona ermesi mutlaka ki bu sorunlu davranışların artışını önleyecektir ama terör ortadan kalkana kadar bu tür davranış sorunlarına yönelebileceğimizi unutmamalı ve kendimizi bu zararlı alışkanlıklardan korumalıyız. Can sıkıntısını gidermenin ve keyif almanın alternatif yollarını bulmalıyız. Eğer kişi bu davranışları durdurmakta zorlanıyorsa mutlaka bir psikiyatrdan destek almalıdır.”





Psikiyatrik hastalıklar tetiklenebilir



Terör ve benzeri çevresel stres faktörlerinin, depresyon ve kaygı bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkmasını hızlandırabildiğini ya da iyileşmiş bir tablonun nüksetmesine sebep olabildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Ödül verici nitelikteki online alışveriş, online kumar ya da her tür madde kullanımı bir bakıma psikiyatrik hastalığın tedavisi yönünde bir çaba olabilir. Bu durumda psikiyatrik tedavi başlanmazsa sorun daha da çetrefilli hale gelebilir” uyarısında bulundu.