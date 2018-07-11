Canlı yayında taciz etti

43 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Mel B. (Melanie Brown) canlı yayında X Factor sunuculuğu ile tanınan Louis Walsh tarafından taciz edildi. Spice Girls grubunun eski üyesi olan Mel B. canlı yayında olaya tepki gösterdi

Spice Girls grubun siyahi üyesi Mel B, baharat kızlar arasındaki en vahşi görünüme sahip olan üyeydi. Leopar desenli giysileri, kabarık saçları ve platform ayakkabılarıyla 1990’larda 1970’ler modasını geri getirmişti. Melanie B. En iyi dans eden Spice Girls olarak da biliniyordu.

Ünlü şarkıcı Melanie Brown, katıldığı bir canlı yayında, X Factor sunuculuğu ile bilinen ve yanında oturan Louis Walsh tarafından taciz edilmiş. O anlar kameralara yansıdı.