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Cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs takla attı, kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

Cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza sabaha karşı 02.00 sıralarında D-100 karayolu üzerindeki  Aşağı Sarıca köyü yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Gümüşhane'ye bir yakınlarının cenazesine giden 51 yaşındaki Abdullah Mutlu, yoğun sis nedeniyle yönetimindeki 34 AY 5629  plakalı panelvan minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrularak takla atan minibüste bulunanlardan 41 yaşındaki Ramis Mutlu ve 46 yaşındaki Günay Coşkun öldü, sürücü Abdullah Mutlu ile 51 yaşındaki Süleyman Şahin, 45 yaşındaki Engin Mutlu, 21 yaşındaki Oğuzhan Karakoç yaralandı.

Yaralılar Suşehri ve Sivas'taki hastanelerde tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #kaza #ölüm
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