Ceyhan Nehri taştı

Şiddetli yağışların etkisiyle Ceyhan Nehri'nin taşması sonucu birçok ev, tarla ve bahçeyi su bastı. Bir çiftçi tarlasına kayıkla girerek arazide bulunan sulama motorunu su içinden çıkardı. Çadırda kalan Suriyeli göçmenler spor salonuna taşındı.

Adana'da, Ceyhan Nehri'nin taşması sonucu birçok ev, tarla ve bahçe su altında kaldı. İl genelinde son 4 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Ceyhan Nehri'nde taşkın yaşandı. Nehrin çevresinde yer alan Yüreğir ve Ceyhan ilçelerine bağlı mahallelerdeki bazı ev, tarla ve bahçeleri de su bastı. Çiftçiler, yağışlar nedeniyle hasat yapamadı. Bu arada, bir çiftçi de tarlasına kayıkla girerek arazideki sulama motorunu su içinden çıkardı. Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, su baskını nedeniyle bazı ekili tarlalar, narenciye bahçeleri ve evlerde zarar olduğunu belirterek, yağışın kesilmesinin ardından hasar tespiti yapılabileceğini ifade etti.

Öte yandan kentte yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Adana Valiliği, önceki yıllara göre yaşanan aşırı yağışın taşkınlara neden olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Adana'da uzun yıllar aralık ayı metrekareye düşen yağış ortalamasının 119,1 kilogram, 2018 yılı Aralık ayında düşen miktarın ise 308,5 kilogram olarak gerçekleştiği belirtildi.

Ceyhan Belediye Başkanvekili Ali Alper Boydak’ın talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, polis eşliğinde olay yerine giderek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 Suriyeli aileyi kapalı spor salonuna taşıdı.

Tespit çalışmaları başladı

Uzun yıllar ocak ayı yağış miktarı 107,6 kilogram olan şehre, yılın ilk 6 gününde 106,6 kilogram yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, Yumurtalık ilçesinin Kuzupınarı, Yeşilköy, Kırmızıdam ve Kaldırım, Ceyhan'ın Hürriyet, Mithatpaşa, Küçükkırım, Yılankale, Nazımbey, Yeniköy ve Ağaçpınar, Karataş ilçesinin Kızıltahta, Yüreğir'in Eski Misis, Aşağı Yahşiler, Vayvaylı, Kütüklü ve Esenler Mahallelerinde, aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı. Gece yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bahçe, tarla ve sebze ekili alanlarda gerçekleşen su baskınlarını tespit çalışmaları yetkililerce yapılmakta olup taşkınlara karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüğü koordineli bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." denildi.