Chios (Sakız Adası) Feribot Biletleri Bilet.com’da!

Son yıllarda daha fazla tercih edilen Yunan Adalarına feribotla gitmek ve günü birlik tatil yapmak artık bilet.com üzerinden de mümkün! Chios Sakız - Çeşme feribot seferleri ile bu şirin Yunan adasına ulaşmak ve keşif yapmak isterseniz online olarak bilet satın alabilirsiniz

Son yıllarda daha fazla tercih edilen Yunan Adalarına feribotla gitmek ve günü birlik tatil yapmak artık bilet.com üzerinden de mümkün! Chios Sakız - Çeşme feribot seferleri ile bu şirin Yunan adasına ulaşmak ve keşif yapmak isterseniz online olarak bilet satın alabilirsiniz.

Kaş, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Ayvalık, Bodrum, Çeşme ve Seferihisar kalkışlı Yunan adaları seferleri, kapıda vize uygulaması yapan tur firmaları sayesinde çok yakın.



Sefer Yapılan Yunan Adaları

Birçok farklı tur şirketinin feribotları ile ulaşım sağlayabileceğiniz adalar; Chios, Kalymnos, Leroz, Meis, Symi, Kos, Midilli, Rodos ve Samos adalarıdır.

Bu adalara ulaşım sağlamak için yıllardır hizmet veren köklü firmaların feribotlarına Bilet.com’dan bilet satın alabilirsiniz. Biletini alabileceğiniz firmalar;

-Meander Travel,

-Jalem Katamaran,

-Samos Star

-Yeşil Marmaris,

-Catalines,

-Meis Express,

-Barel Travel

Sakız Adasında Gezilebilecek Yerler

Sakız reçeli meşhur olan ve sakız ağaçları Çeşme’ye kadar uzanan sakız adası, Chios Çeşme feribot bileti satın alarak, günü birlikte gidebileceğiniz bir bölgedir.

Homeros’un İzmir’de doğup, Sakız adasında yaşadığı söylenir. Damla sakızı ve narenciye ürünleri bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Son yıllarda özellikle Türkiye’den gelen turistler, bölgeyi turistik açıdan da hareketli hale getirmiştir.

Öğleden sonra 14:00’de dükkanların kapandığı Sakız’da, gün batımından sonra yeniden sokakların hareketlendiğini görürsünüz. Araç kiralayarak adanın tamamını doyasıya gezebilirsiniz.

Chios

Çeşme’den kalkan feribottan indiğinizce vardığınız durak olan merkez Chios, 1881 depreminden sonra yeni yapılar yapıldığı için diğer bölgeler kadar eski yapılara sahip değil. Ancak Sakız Kalesi Kastro ve Mecidiye Camii gezilebilir. Ayrıca Yunanistan’ın en eski kütüphanesi de burada.

Kambos

Meyve bahçelerinin cenneti olan Kambos, 18. Yy.’dan kalma yüksek duvarlı bahçelerle dikkat çeken güzelliklere sahip olduğunu hayal edebilmenizi mümkün kılan kalıntılara sahip. Ayrıca Citrus müzesi de gezilebilir.

Pyrgi

Sakız adasının güneyinde olan şirin bir köy olan Pyrgi, Ksista mimarisiyle dikkat çeken bir güzelliğe sahip. Burada Sakız müzesini ziyaret ederek, mastika ile ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz.

Olympi

14. yy’dan kalma bir Ortaçağ köyü olan Olympi, dar sokaklar ve taş evlerden oluşuyor. Ayia Dinami Plajı nedeniyle çok sık ziyaret edilen bu köy, hala hayat belirtilerinin olduğu bir yer.

Tüm bu güzellikleri bilet.com üzerinden satın alabileceğiniz Chios Çeşme feribot bileti ve kapıda vize ile görme şansını yakalayabilirsiniz.